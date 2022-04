Torino, Pellegri: «Peccato, per poco non abbiamo vinto»

Pietro Pellegri – per i microfoni di Torino Channel – ha commentato la gara dell’Olimpico contro la Lazio

GARA – «Peccato sì, abbiamo giocato una gran partita come il mister voleva. Non siamo riusciti a portare a casa i tre punti per poco».

CONDIZIONE – «Mi alleno come mi chiede il mister. Sto dando il massimo di me. Fisicamente ora mi sento bene e spero di continuare così. Lavorerò per sentirmi bene, per aiutare la squadra e per soddisfare le richieste del mister. Lo Stadio Olimpico? Bisogna dire che un po’ di fortuna me la porta».