Lazio Torino, Marelli fa chiarezza sul tocco di Maripan

Lazio Torino, l’analista ed ex arbitro fa il punto riguardo gli episodi arbitrali della partita con i granata soffermandosi su Maripan

Intervenuto ai microfoni di Dazn alla luce del pari della Lazio contro il Torino, Marelli analizza gli episodi arbitrali della sfida soffermandosi sul tocco in area di rigore di Maripan. Ecco cos ha detto l’ex arbitro

PAROLE – Il tocco di braccio non è punibile perché braccio è in appoggio. Da regolamento se il braccio è in appoggio per evitare di cadere a corpo morto sul proprio corpo non è punibile. Poi c’è stato un contrasto tra Maripan e Rovella con Maripan, ma è un semplice contatto