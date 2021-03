Lazio Torino, nota portavoce del club: «Faremo valere le nostre ragioni»

A seguito della sentenza del Giudice Sportivo in cui si dispone il rinvio della gara tra Lazio e Torino, arriva la risposta della società biancoceleste. La nota

Quest’oggi è giunta la sentenza ufficiale del Giudice Sportivo su Lazio-Torino: la gara si disputerà e al club granata non verrà inflitto alcun punto di penalizzazione, rifacendosi al famoso art.55 delle NOIF.

In serata è arrivata la nota del portavoce del club biancoceleste (Roberto Rao) sul sito ufficiale della Lazio: «Prendiamo atto del provvedimento del giudice sportivo e agiremo in tutte le sedi preposte per far valere le nostre ragioni».