Lazio Torino, l’avv. granata Chiacchio: «Abbiamo agito nella legalità»

L’avvocato del Torino, Chiacchio, ha commentato la sentenza che ha negato – nuovamente – la vittoria a tavolino della Lazio

La Corte d’Appello non ha accolto il ricorso della Lazio, dopo la mancata assegnazione del 3-0 a tavolino in primo grado in riferimento, ovviamente, alla gara contro il Torino. Al termine dell’udienza, l’avv. Chiacchio ha commentato:

«Siamo soddisfatti della sentenza. La Lazio parla di truffa? Dichiarazione infelice. Valutiamo eventuali azioni, noi abbiamo agito nella legalità», come riportato dal Corriere dello Sport.