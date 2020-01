Lazio, Tommaso Paradiso esulta al gol vittoria di Immobile VIDEO

Lazio, il cantante Tommaso Paradiso esulta al gol di Immobile del finale partita con una storia su Instagram

Bellissimo inizio del 2020 per la Lazio: la vittoria raggiunta nel finale contro il Brescia di Balotelli porta i biancocelesti a consolidare il terzo posto in classifica. Immobile torna al gol con una doppietta pesante e fa impazzire tutti i suoi tifosi: fra di loro c’è anche Tommaso Paradiso. Il cantante romano, noto tifoso laziale, ha pubblicato una storia su Instagram in cui sfoga tutta la sua gioia per la vittoria.