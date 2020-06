Lazio, Tiribocchi: «Milinkovic può restare con la Champions»

L’ex attaccante Simone Tiribocchi ha parlato della Lazio e delle possibilità che Milinkovic-Savic resti in biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Tmw, l’ex attaccante Simone Tiribocchi ha detto la sua sulla gestione della squadra di Igli Tare e Simone Inzaghi, commentando anche la situazione Milinkovic-Savic in vista del prossimo mercato.

«Tare punto di riferimento della Lazio? Ha fatto un ottimo lavoro, ma anche Inzaghi ha dato di più al club, riuscendo a plasmare i giocatori e a farli esprimere ad alti livelli. Milinkovic? Dipende se andrà in Champions e se vincerà magari lo Scudetto. Sarebbe da migliorare la rosa e quindi lui servirebbe. E’ stato difficile trattenerlo quest’anno, ma non so quanto possono darti la prossima stagione, visto quello che è successo. Ma con la Champions credo che rimarrà a Roma».