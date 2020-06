Lazio, l’assessore Fratini propone il Terminillo per il ritiro precampionato

L’assessore della Provincia di Rieti, Simone Fratini, ha proposto a Lazio e Roma gli impianti sportivi del Terminillo per il ritiro precampionato

Il consigliere con delega allo Sport della Provincia di Rieti, Simone Fratini, tende la mano a Lazio e Roma. L’invito, infatti, è quello di svolgere il ritiro precampionato negli impianti del Terminillo: «La mia idea, sposata con entusiasmo dal presidente della provincia Mariano Calisse ed avallata con convinzione dal consigliere delle delegato allo Sport del Comune di Rieti Roberto Donati e dall’assessore al Turismo Daniele Sinibaldi, di proporre a Lazio e Roma, ovviamente in tempi diversi compatibili anche con l’abituale presenza del Frosinone Calcio, la possibilità di poter usufruire degli splendidi impianti sportivi presenti sul Terminillo per poter svolgere la preparazione precampionato in vista della prossima stagione».

«Tutto ciò – spiega a Ilmessaggero.it – renderebbe sicuramente più agevoli e sicuri gli spostamenti per gli appassionati e darebbe nuova linfa al turismo nella nostra splendida provincia portando benefici in ogni settore. Al momento è poco più di un’ipotesi, ma, parola mia, ci lavoreremo a fondo».