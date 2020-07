Lazio, Tare punta Borja Mayoral. Di Marzio: «Chieste informazioni ai Blancos»

La Lazio è alla ricerca di nuove pedine per l’attacco: il calciomercato è ancora lontano, ma Tare si muove per il centravanti del Real Madrid, quest’anno in forza al Levante.

Il mercato aprirà i battenti più tardi del solito, ma la Lazio non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il ds Igli Tare sarebbe alla ricerca di un attaccante giovane, di prospettiva ma dotato di grande qualità, e avrebbe messo nel mirino il classe 1997 del Real Madrid Borja Mayoral.

Protagonista con la Spagna Under 21 e col Levante, squadra in cui sta giocando in prestito la stagione in corso (8 reti), ha il contratto in scadenza nel 2021 e la destinazione capitolina potrebbe essere perfetta per consentire al Real Madrid la cessione a titolo definitivo. La Lazio è al lavoro, e tra i primi acquisti estivi potrebbe esserci un vecchio pupillo di Zidane.