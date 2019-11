Lazio, Tare: «Nomination come miglior ds? Un onore»

Il ds della Lazio, Igli Tare, ha commentato la sua candidatura per il Best Sporting Director Globe Soccer Award

Igli Tare è stato nominato per il Best Sporting Director Globe Soccer Award. Una candidatura che spicca tra quelle dei vari ds di Ajax, Real Madrid e Barcellona. Un riconoscimento per celebrare i migliori operatori di mercato: un’onorificenza importante che inorgoglisce il direttore della Lazio. Al portale albanese Konica.al, ha infatti dichiarato: «È un onore partecipare a una tale competizione. A essere sincero, non mi aspettavo questa nomination. Ma i sacrifici a volte vengono ricompensati».