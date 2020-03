Lazio, Tare e i cinque colpi di mercato per il futuro

Ecco le idee dell’albanese per la costruzione della Lazio del futuro secondo quanto riporta il Corriere dello Sport

L’emergenza sanitaria ha bruscamente frenato il campionato e la Lazio ne approfitta per pensare al mercato estivo, già organizzato tempo fa ma che potrebbe variare in base a come finirà questa stagione di Serie A. Secondo il Corriere dello Sport infatti, tra le idee biancocelesti ci sarebbero due difensori, un esterno sinistro adatto al 3-5-2, un centrocampista e un attaccante.

Primo fra tutti c’è Escalante, che ha già firmato con la società e potrebbe ricoprire il ruolo di Leiva o fare da mezzala. A seguire c’è anche Nacho Fernandez, difensore centrale del Real Madrid in scadenza nel 2022 mentre l’altro nome è ancora segreto. In attacco rimane l’idea Giroud e si alimenta sempre di più il sogno di portare Depay in biancoceleste.