Lazio, tanti auguri a Pino Wilson: 74 anni per il capitano del primo scudetto

Pino Wilson compie 74 anni

Si scrive Pino Wilson ma a Roma, sponda Lazio, si legge Il Capitano. Nato a Darlington il 27 ottobre 1945 ha indossato per molti anni la fascia con la maglia biancoceleste addosso. La sua carriera iniziò in Campania, a Napoli, prima con la maglia della Cirio e poi con quella dell’Internapoli con la quale esordì nel campionato di Serie C e disputò ben 124 gare. Nel 1969 il passaggio alla Lazio dove ricoprì prima il ruolo di terzino e successivamente quello di libero, posizione nella quale si affermò. Compagno di squadra di Giorgio Chinaglia e allenato dal grande Tommaso Maestrelli, Wilson riuscì a vincere lo Scudetto nel 1974. Quattro anni più tardi, su invito di Long John si trasferì ai New York Cosmos squadra nel quale giocò una sola stagione, prima di tornare alla Lazio dove giocò fino al 1980. Oggi Pino Wilson compie 74 anni e continua a lavorare nel mondo del calcio, come opinionista in alcune radio romane.