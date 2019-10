Fiorentina-Lazio, mille laziali a sostegno della squadra

In mille al Franchi per Fiorentina-Lazio. Da Glasgow a Firenze, i laziali ci sono: sempre pronti a sostenere la squadra

I laziali rispondono presente anche a Firenze. Dal Celtic Park al Franchi, sempre al seguito della Lazio. In mille scorteranno la squadra di Inzaghi in terra viola, in mille inciteranno gli undici in campo per infrangere il tabù della trasferta. Lontana dalle mura amiche dell’Olimpico, i biancocelesti non sanno più vincere: è necessario invertire la rotta per tornare ai vertici della classifica.