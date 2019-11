Lazio, Strakosha: «Abbiamo vinto da squadra. In Europa risultati bugiardi» – VIDEO

Thomas Strakosha è uno dei grandi protagonisti di questa vittoria: all’Olimpico, la Lazio si impone sul Lecce per 4-2

Ha salvato più volte la Lazio con le sue parate puntuali. Thomas Strakosha supera di gran lunga la sufficienza in questa gara contro il Lecce. A Lazio Style Channel, il portiere ha commentato i novanta minuti: «Per fortuna abbiamo portato a casa il successo, anche se abbiamo sofferto. Ci meritavamo questi tre punti, abbiamo vinto da Lazio. Sapevamo che il Lecce avrebbe dimostrato personalità per giocare a calcio a Roma. Fisicamente si sono espressi bene i salentini, poi sul 4-1 abbiamo mollato un po’ la presa. Sono felice perché possiamo approdare alla sosta più rilassati. Ognuno di noi prova ad aiutare la squadra con la sua prova, a me piacerebbe non subire reti. Abbiamo dato sempre massima importanza a tutte le competizioni. Quest’anno i risultati in Europa League sono stati bugiardi, anche se avremmo dovuto far meglio. La strada è ancora molto lunga, sappiamo che possiamo migliorare. Per fortuna hanno annullato la rete a Lapadula sugli sviluppi di un rigore parato da me su Babacar: mi avrebbe fatto arrabbiare incassare questa rete».