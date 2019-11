Lazio, Strakosha e il rientro dall’impegno in nazionale – FOTO

Lazio, il portiere Thomas Starkosha ritorna in biancoceleste dopo l’impegno nazionale con l’Albania

Ritorno a Roma per Thomas Strakosha dall’impegno in nazionale. L’Albania ha mancato la qualificazione per Euro 2020, dopo la sconfitta rimediata con la Francia per 2-0 e chiude il girone al quarto posto. Nonostante il dispiacere, Strakosha dà la carica dopo il rientro con un post su Instagram, aumentando la sua voglia di tornare fra i pali con la Lazio. Il numero 1 biancoceleste è già in mood campionato: c’è da preparare Sassuolo-Lazio per domenica pomeriggio. Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram back in the lazio mood🤨 Un post condiviso da NEVER GIVE UP (@thomas_strakosha) in data: 18 Nov 2019 al le ore 6:52 PST

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER —> QUI