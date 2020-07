Lazio, Strakosha: «Le critiche? Facile parlare…Io sono sereno»

Thomas Strakosha, al termine di Verona-Lazio, ha analizzato il momento della squadra e la sua condizione

Protagonista di questa serata anche Thomas Strakosha. Il portiere della Lazio è intervenuto sulle frequenze della radio ufficiale:

«La squadra non meritava di subire gol, il rigore secondo me non c’era. Abbiamo giocato bene, siamo stati compatti ed abbiamo meritato la vittoria. Abbiamo giocato con la testa sgombra, perchè ci eravamo messi nei guai da soli. Le critiche? Non le vedo. Io ho il mister che mi dice cosa devo migliorare, è facile criticare da dietro la tv o il telefono. Io sono felice, gioco, mi diverto, il calcio è la mia vita. Se mi metto a pensare agli errori perdo solo concentrazione, ma vale anche se faccio qualcosa di buono».