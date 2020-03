Lazio, Strakosha nella Top10 dei portieri biancocelesti

154 presenze con la maglia della Lazio. Strakosha è diventato una certezza per Inzaghi, guadagnando la Top10 dei portieri biancocelesti

Tutto su Strakosha. Inzaghi ha puntato sul suo giovane portiere sin dall’esordio: uno stop improvviso di Marchetti ha dato il via alla sua scalata, adesso è la sua certezza e anche quella della Lazio. Il giocatore è il più utilizzato nell’undici con ben 13630 minuti giocati, uno score che gli ha permesso di rivelarsi sempre più decisivo, entrando nella top ten dei portieri con più presenze in biancoceleste: ben 154.

Come sottolineato dal Corriere di Roma, Thomas ha superato anche una leggenda come Bob Lovati e, se il campionato dovesse riprendere, potrebbe agganciare sia Uber Gradella (159) che Ivano Blason (162). In testa, per ora, rimane Luca Marchegiani che ha protetto i pali della Lazio per 339 volte.