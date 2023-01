Lazio, confronto nello spogliatoio: l’unico a chiedere scusa è Felipe Anderson. Il brasiliano dispiaciuto per la propria prestazione

Come riferito da Il Messaggero dopo aver strigliato la squadra Maurizio Sarri ha lasciato il gruppo a confrontarsi un’altra mezz’ora dasolo.

L’unico a chiedere scusa per la sua prestazione è Felipe Anderson, oltretutto alle 12.20 out nella seduta per una botta alla schiena rimediata in Salento.