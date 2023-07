Lazio, lo spogliatoio si infiamma: Lotito nega due rinnovi. Ieri cena per stemperare e festeggiare la new entry Castellanos

Secondo Il Messaggero non c’è stato solo il caso Luis Alberto (poi rientrato) ad agitare lo spogliatoio della Lazio in questi giorni. Anche Zaccagni aspetta da un anno il prolungamento e Immobile ha bussato per un adeguamento, ma il patron ha rimandato il discorso a fine mercato e ha detto no a Casale e Provedel dopo appena un anno. In tanti mugugnano dentro la Lazio, il mancato arrivo di rinforzi sta aumentando il malcontento.

Sarri è insoddisfatto, ma deve dare il buon esempio. Ecco spiegati il discorso motivazionale di ieri mattina con la squadra a cerchio allo Zandegiacomo e anche la cena al Boton d’oro per festeggiare la new entry Castellanos. Poi concesso anche un post-serata di svago al Bu- cintoro per smorzare qualche tensione di troppo.