Lazio Spezia, i precedenti con l’arbitro Antonio Giua

La Lazio affronterà lo Spezia sabato alle 15 all’Olimpico. L’arbitro del match sarà Antonio Giua. I precedenti con il fischietto di Olbia

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la 29ª giornata di Serie A. La Lazio affronterà lo Spezia e il direttore di gara sarà Antonio Giua di Olbia.

Il fischietto sardo ha arbitrato per due volte i biancocelesti. La prima volta il 2 febbraio 2020, vittoria della Lazio sulla Spal per 5-1 (doppiette di Immobile e Caicedo, gol di Adekanye. L’ultima lo scorso 24 gennaio in occasione della gara interna contro il Sassuolo, decisa da Milinkovic e Luis Alberto.