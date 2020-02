Lazio Spal, le parole di Bobby Adekanye al termine della gara vinta dai biancocelesti in cui ha segnato la sua prima rete

Primo gol con la maglia biancoceleste anche per Bobby Adekanye che alla fine del match contro la Spal è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio.

«L’appoggio dei tifosi per me è molto speciale per me e anche per la mia famiglia. Ringrazio i tifosi della Lazio e con il Verona dobbiamo continuare così. Lazzari devo portarlo a cena con me in un bel ristorante perché mi ha fatto l’assist per il mio primo gol alla Lazio. Dopo la partita con il Verona andremo a fare una festa, non prima perché questa settimana è dura».

DEDICA – «Dedico questo gol a Stefan Derkum che è il nostro team manager, mi ha aiutato sin dai primi giorni per ambientarmi a Roma e il mio primo gol lo voglio dedicare a lui. L’esultanza? Per i suoi occhiali!».

« La squadra sta facendo benissimo dal primo giorno e dobbiamo continuare così passo dopo passo. Credo che possiamo fare la storia, abbiamo giocatori fortissimi che hanno grandi qualità e molta esperienza. Ho sognato questo gol da quando ero piccolo, da quando ho iniziato a giocare a calcio. Volevo sentire questa emozione come quella di oggi, è una sensazione bellissima che non si può spiegare a parole. Ringrazio la Lazio per darmi questa possibilità. L’anno passato ero in Primavera e oggi sono in prima squadra e fare un gol qui è speciale. Sono molto contento».