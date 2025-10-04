Lazio, la sosta per le nazionali come occasione per recuperare gli infortunati? Le ultime

Lazio, la pausa per le nazionali diventa un’opportunità: focus sui recuperi e sugli infortuni in vista dell’Atalanta

La Serie A si ferma per lasciare spazio agli impegni delle nazionali, e la Lazio approfitta della pausa per riorganizzare le idee e recuperare i tanti giocatori fermi ai box. Dopo il pareggio contro il Torino, la squadra di Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste noto per il suo calcio offensivo e organizzato, guarda già alla prossima sfida di campionato contro l’Atalanta, in programma a Bergamo.

Recuperi importanti in vista dell’Atalanta

Tra le buone notizie per i tifosi laziali c’è il possibile rientro di Matías Vecino, centrocampista uruguaiano che da settimane non è disponibile. Con lui potrebbero tornare anche Adam Marušić, terzino montenegrino fermato da una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro, e Luca Pellegrini, laterale sinistro romano alle prese con una distorsione al ginocchio destro.

Sicuro invece il ritorno di Mattéo Guendouzi, centrocampista francese ex Arsenal, che ha scontato le due giornate di squalifica rimediate dopo il derby. La sua presenza garantirà maggiore qualità e intensità in mezzo al campo.

Situazioni da monitorare

Restano da valutare le condizioni di Mattia Zaccagni, esterno offensivo tra i più incisivi della rosa: durante la rifinitura ha accusato un fastidio agli adduttori e lunedì si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità del problema.

Non ci sarà invece Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano che avrebbe dovuto rientrare proprio contro l’Atalanta dopo una lesione muscolare, ma che resterà ancora fuori. Diverso il caso di Nicolò Rovella, giovane regista ex Monza e Juventus, fermato dalla pubalgia: nei prossimi giorni lo staff medico deciderà se sarà necessario un intervento chirurgico.

I nazionali in partenza

Saranno invece impegnati con le rispettive selezioni Christos Mandas (portiere greco), Elseid Hysaj (difensore albanese), Gustav Isaksen (attaccante danese) e Boulaye Dia (punta senegalese). I quattro torneranno a disposizione a Formello soltanto al termine degli impegni internazionali.