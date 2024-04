Lazio, Sorrentino sul caso Luis Alberto: «Uno sfogo a caldo, da compagno io mi sarei…» Le parole dell’ex portiere

Intervistato da TMW Radio, Stefano Sorrentino, ha parlato del caso Luis Alberto e la situazione Lazio:

«Luis Alberto? E’ uno sfogo a caldo, sicuramente da compagno di squadra mi sarei arrabbiato. Siamo contestati dopo il derby, indossavi la fascia di capitano e certe parole danno fastidio. Le modalità non sono state belle. Mi metto nei panni della società che gli ha rinnovato per 5 anni poco fa, dire che te ne vai e lasci i soldi non va bene. Ha ragione Lotito, porti la squadra che paga il cartellino e può andare via. La questione Felipe Anderson anche credo sia collegata. C’è un po’ di amarezza nel gruppo»