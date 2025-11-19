 Lazio, la società ricorda il poker in Serie A contro il Messina del 19 novembre 2006: ecco com'era andata
Lazio, la società ricorda il poker in Serie A contro il Messina del 19 novembre 2006: ecco com'era andata

Lazio, la società ricorda il poker in Serie A contro il Messina del 19 novembre 2006: ecco com'era andata

30 minuti ago

Lazio-Napoli serie A
Mi Roma 07/04/2012 - campionato di calcio serie A / Lazio-Napoli / foto Marco Iorio/Image Sport nella foto: esultanza gol Stefano Mauri

Lazio, anniversario speciale: il club biancoceleste celebra il poker in Serie A rifilato al Messina il 19 novembre 2006

Un ricordo che profuma di storia biancoceleste. Il 19 novembre 2006 la Lazio firmava un poker memorabile in Serie A contro il Messina, una vittoria che ancora oggi resta impressa nella memoria dei tifosi. Il ricordo del club:

NOTA CLUB – È domenica 19 novembre 2006 ed allo stadio San Filippo di Messina i padroni di casa ospitano la Lazio nella sfida valida per la XII giornata del Campionato di Serie A 2006-2007.

Al minuto 11 è Mauri a sbloccare la sfida su punizione, complice la deviazione della difesa siciliana. Al 56` il rigore di Riganò riequilibra la sfida per soli tre minuti perché Pandev riporta in avanti i biancocelesti con un tocco sotto a tu per tu con Storari. Nei minuti finale, ancora Mauri e poi Makinwa mettono a segno altre due reti per il definitivo 1-4.

Così i biancocelesti: Peruzzi, Oddo, Stendardo, Cribari, Zauri, Mudingayi (86` Firmani), Ledesma, Mutarelli, Mauri, Pandev (84` Foggia), Makinwa (90` Tare). Allenatore: D. Rossi.

