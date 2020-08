La Lazio ha posticipato la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore.

Attraverso un comunicato, la S.S. Lazio ha reso noto che la partenza della squadra per Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo biancoceleste, verrà posticipata di un giorno:

«Si comunica che, per ragioni logistico-organizzative, la partenza della prima squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore è fissata per lunedì 24 agosto 2020».