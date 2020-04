Lazio, Sky celebra le maglie più belle degli anni ’60: presente una storica maglia biancoceleste

Classifica celebrativa delle maglie da calcio degli anni ’60 da parte di Sky: presente una storica casacca biancoceleste

Attraverso il proprio canale Sky Sport Uno, Sky ha deciso di ricordare la storia e le maglie delle squadre degli anni ’60, tra cui figurano club dell’attuale Serie A ed altri che vinsero in Europa in quel decennio. Tra queste 25 maglie figura la maglia della Lazio datata 1960, stagione che vide i biancocelesti arrivare al terzo posto in Coppa Italia. La casacca in questione è quella indossata da Franco Janich, storico capitano della Lazio dal 1950 al 1961.