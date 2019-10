Lazio, Inzaghi è il terzo allenatore della storia per panchine in Serie A

Simone Inzaghi con la partita di Bologna, è diventato il terzo allenatore della storia della Lazio con più panchine in serie A

Quattro stagioni più le sette partite del campionato precedente in cui è subentrato a Pioli. Simone Inzaghi domenica ha collezionato la panchina numero 128 in Serie A con la Lazio, diventando il terzo allenatore più presente di sempre nella massima serie. Un altro importante riconoscimento per il tecnico biancoceleste, destinato a battere ancora tanti record con l’aquila sul petto.