Lazio, i risultati del settore giovanile: ecco come è andato il fine settimana dei giovani biancocelesti

Lazio, si è chiuso il settore giovanile dei biancocelesti: ecco tutti i risultati del weekend delle giovani aquile. La nota del club

È stata una domenica quasi perfetta per le aquile, protagoniste assolute della giornata. Il bilancio parla di tre vittorie e un solo pareggio, a conferma dell’ottimo lavoro dei giovani biancocelesti.

NOTA CLUB – Una domenica quasi perfetta per le aquile protagoniste della giornata: arrivano tre vittorie ed un pareggio. L`Under 17 espugna Lecce, mentre i salentini vengono battuti nella Capitale da Under 15 e 16. L`unico pareggio arriva dall`Under 14 Regionale.

Le aquile di Cristian Daniel Ledesma concludono il girone d`andata del campionato nazionale Under 17 con il sorriso. La Lazio espugna l`ostico campo del Lecce vincendo 2a1. I padroni di casa passano in vantaggio dopo 6 minuti grazie alla rete di Schito. I biancocelesti non ci stanno e rispondono presente una manciata di minuti più tardi, è Matteo Morelli a ristabilire gli equilibri. La sfida prosegue su ritmi elevati, ma i primi 45 minuti terminano 1 a 1. Nella ripresa le due squadre continuano a darsi filo da torcere, i capitolini spingono il piede sull`acceleratore ed al 18` si portano in vantaggio, è ancora Morelli a trovare la via del gol e portare la Lazio avanti. Il Lecce cerca di acciuffare il pari, ma è bravissima la retroguardia biancoceleste a non concedere spazi. Al triplice fischio il risultato non cambia Lecce-Lazio termina 1-2, le aquile di mister Ledesma, con una buona prestazione, si aggiudicano lo scontro diretto con i giallorossi e si lasciano la squadra pugliese alle spalle.

L`Under 16 di Cristiano Lombardi si impone sul Lecce 3a2. Rocambolesca sfida al `Salaria Sport Village`. Nel primo tempo la Lazio non è brillante e ne approfittano i ragazzi di mister Antonucci che si portano avanti al 29` grazie alla rete di Cipressa. Nella ripresa, le aquile classe 2010 tornano in campo con il piglio giusto ed iniziano a spingere il piede sull`acceleratore. All`11` la Lazio acciuffa il pari, Tocci, dalla destra, con un cross teso spedisce la sfera dentro l`area, ne approfitta Schettini Ambrosio che gonfia la rete per l`1a1. Il Lecce poco dopo si fa vedere dalle parti di Ferrari, ma la traversa salva i capitolini. Le aquile ci credono ed al 17` ribaltano il risultato con un gol sulla falsa riga del precedente, questa volta è Salvati a servire l`assist per il neo entrato Tagliaferri, l`attaccante biancoceleste sigla la sua sesta rete stagionale. I giallorossi acciuffano il pari al 31` tra le polemiche, è Pecere a mettere la firma sul tabellino. Un minuto piú tardi, la Lazio di prepotenza torna in vantaggio, è ancora Schettini Ambrosio a battere il numero uno avversario. È doppietta personale per il numero 9 biancoceleste, anche lui si conferma il capocannoniere della squadra portandosi a sei gol stagionali. Il Lecce accusa il colpo, mentre la Lazio difende il vantaggio con le unghie e con i denti fino al fischio finale. Lazio-Lecce si conclude 3 a 2, i ragazzi di mister Lombardi mettono in cassaforte altri tre punti e, alla penultima giornata del girone d`andata, difendono il terzo posto della classifica.

Vittoria di misura per l`Under 15 biancoceleste. Le aquile classe 2011 di Alessio Fazi vincono lo scontro diretto contro il Lecce con il risultato di 1a0.

La Lazio parte con la quinta ingranata, dopo cinque giri di lancette Scarabotti prova il tiro, ma il portiere toglie la sfera dall`incrocio dei pali. I biancocelesti continuano a creare gioco ed occasioni, sfiorando il vantaggio con Pastano, Girotti e Coppola, ma non riescono a spedire la sfera in fondo al sacco. La prima frazione di gioco termina a reti inviolate. Nella ripresa la storia non cambia, ma al 16` arriva l`episodio che cambia la sfida: Contestabile viene atterrato in maniera irregolare dentro l`area, la Lazio si guadagna un ghiotto calcio di rigore. Bacchi si incarica del tiro dagli undici metri e non sbaglia, il numero 9 capitolino batte Buoncammino e regala il vantaggio alle aquile. I padroni di casa continuano a tenere in mano le redini del match cercando di chiudete la sfida e limitando i contropiedi del Lecce. Al 23` è ancora protagonista il numero uno dei salentini, si salva in angolo sul tiro del neo entrato Di Palma. Prima della conclusione del match, sono ancora i padroni di casa a sfiorare il gol, questa volta è il colpo di testa di Casali a terminare un soffio sopra la traversa. Al triplice fischio, Lazio-Lecce termina 1 a 0, i ragazzi di Alessio Fazi difendono il secondo posto della classifica.

Lo scontro diretto del campionato Under 14 Regionali Eccellenza tra Lazio e Lodigiani termina in parità.

Al `Green Club` la sfida è subito combattuta. Al 20` sono i biancocelesti guidati da Edoardo Ragaini a passare in vantaggio grazie alla rete di Punzo. Cinque minuti più tardi, gli avversari rispondono presente con Scarabotti. La prima frazione di gioco termina 1-1. Nella ripresa, le aquile classe 2012 spingono il piede sull`acceleratore creando molte occasioni, non riuscendo però a concretizzarle. Al fischio finale Lazio-Lodigiani termina in parità, i biancocelesti di mister Ragaini non riescono a sorpassare in classifica una diretta avversaria per il podio.

