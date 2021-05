Lazio sempre in gol nel primo tempo: i numeri dei biancocelesti

Anche contro il Genoa la Lazio ha avuto la possibilità di chiudere la gara nel primo tempo. I cali mentali e gli improvvisi blackout, poi, hanno riaperto una gara praticamente archiviata. Ma a fare da contraltare alle distrazioni della squadra, sono i numeri positivi collezionati: i biancocelesti, infatti, hanno concluso i primi 45 minuti, per 14 volte, in vantaggio.

Come riporta Lazio Page, la Lazio – segnando nella prima frazione di gioco – ha ottenuto 13 vittorie ed un solo pareggio, per una media punti di 2.86; solo il Napoli ha fatto meglio (2.88).

La Lazio ha chiuso per 14 volte il primo tempo in vantaggio, ottenendo 13 vittorie e un pareggio finali per una media punti di 2.86: solo il Napoli (2.88) ne ha una superiore tra i club con almeno il 25% di primi tempi chiusi in vantaggio #LazioGenoa

