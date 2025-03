Lazio, trionfo in casa del Besiktas e accesso alla....

La Lazio giocava in casa del Besiktas in occasione della gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa UEFA

Di seguito il ricordo della Lazio sulla vittoria fuori casa.

RICORDO DEL CLUB– Un blitz per volare in semifinale. Era il 20 marzo 2003, quando la Lazio giocava in casa del Besiktas in occasione della gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa UEFA.

Archiviato l 1-0 della gara di andata, i biancocelesti blindano la qualificazione vincendo 1-2 in Turchia: dopo appena 9 , la Lazio è già avanti di due gol grazie a Castroman e Fiore. Il gol dei padroni di casa con Sergen, a 7` dalla fine, serve solo per le statistiche.