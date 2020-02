Lazio, Sconcerti: «Contro l’Inter finirà 2-1, ma non so per chi»

Lazio, le parole di Mario Sconcerti in merito al prossimo match dei biancocelesti all’Olimpico contro l’Inter

Sarà una sfida fondamentale quella di domenica tra Lazio e Inter. Tutte e due le compagini se la giocheranno per vincere. Ecco il pensiero di Mario Sconcerti in merito ai microfoni di TMW Radio.

«Penso finirà 2-1. Ma non so per chi. E’ una partita molto aperta. La partita la farà la Lazio, l’Inter aspetterà e ripartirà. Dipenderà molto da ci segnerà il primo gol. La Lazio mi piace più dell’Inter. Lulic e Handanovic assenti? Peserà di più quella dello sloveno».