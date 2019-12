Lazio, Sconcerti: «Candidata ufficialmente allo Scudetto»

Lazio, l’opinione di Sconcerti dopo la vittoria contro la Juventus. Che ha permesso a Inzaghi di «candidarsi ufficialmente per lo Scudetto»

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha detto la sua sulla squadra d’Inzaghi:

«Per la Lazio questa vittoria è stata una svolta. La squadra in questi anni aveva avuto un limite storico di Inzaghi: contro una grande compagine, le beccava sempre. Aver vinto con la Juvents significa essersi candidate ufficialmente per lo scudetto. Il prossimo turno è questo: l’Inter se la vedrà con la Fiorentina, la Juventus avrà l’Udinese in casa, la Lazio deve andare a Cagliari, e sarà un bivio fondamentale. Adesso la Lazio è diventata una grande squadra e deve avere continuità. Con lo straordinario sprint di 7 vittorie consecutive ha preso 7 punti alla Juve e 4 all’Inter. Lo sforzo è stato tanto. Ora bisogna vedere se ha la tenuta per durare fino in fondo. Di certo c’è che la Lazio, nei 12-13 titolari, vale la Juventus».