Lazio, Sarri spera nell’addio di Tare a giugno: la situazione in casa biancoceleste dopo la lettera del presidente Lotito

A Sarri, spiega Il Corriere dello Sport, non dispiacerebbe l’addio di Tare a giugno (è sempre in scadenza) per problemi di coabitazione. Se Tare rinnoverà toccherà a Lotito capire come proseguire. Il prossimo forse è il punto del comunicato del presidente che tende dalla parte del tecnico: «Sarà a fine campionato che tireremo le somme del lavoro svolto, dopo aver combattuto partita per partita, fino all’ultima, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per il miglior risultato possibile. Le tensioni vanno messe da parte, per evitare che vengano ingigantite da chi vuole destabilizzare l’ambiente».