Lazio, Sarri è molto indispettito: non ha digerito quella decisione. Il tecnico non si aspettava il provvedimento

Come riferito da Repubblica Roma la del giudice sportivo ha molto indispettito Sarri. Il tecnico della Lazio non si aspettava l’ammenda di 5mila euro che gli è stata comminata per il convulso finale della partita di venerdì a La Spezia.

Un tifoso dalla tribuna gli ha sputato e altri lo hanno insultato, ma il tecnico è stato sanzionato “per avere, al 44’ del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori avversari, causando la reazione dei tifosi“.