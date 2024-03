Lazio, la storia si ripete: Sarri come Inzaghi e Delio Rossi

Sarri come Inzaghi e Delio Rossi: la storia si ripete in casa Lazio. Il curioso paragone con i due ex tecnici biancocelesti

Come riporta il Corriere dello Sport, il momento di flessione della Lazio non è nuovo in quel di Formello, vista uno spiacevole filo rosso che accomuna le gestioni di Sarri, Inzaghi e Delio Rossi.

La situazione attuale dei biancocelesti ricorda molto le precedenti guide tecniche, con un calo ed una flessione nel mese di febbraio, al momento dell’uscita dalla Champions League.