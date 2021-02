Lazio-Sampdoria, Thorsby a rischio per il match: ha l’influenza

A poche ore dall’inizio di Lazio-Sampdoria, il centrocampista blucerchiato Morten Thorsby è a rischio per la gara a causa di un’influenza

Mancano poco più di 5 ore al fischio d’inizio della sfida di campionato tra Lazio e Sampdoria, valevole per la 23esima giornata della Serie A 2020-2021. In questa mattinata, però, arrivano notizie non molto confortanti, specialmente sul fronte blucerchiato.

Infatti, secondo quanto riportato dal Secolo XIX, il centrocampista doriano Morten Thorsby è a rischio per il match. Il giocatore avrebbe l’influenza e in queste ore lo staff tecnico sta valutando se portarlo in panchina o lasciarlo a riposo per recuperarlo.