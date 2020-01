Lazio Sampdoria, Luis Alberto in versione calamita

Contro la Sampdoria, Luis Alberto ha dimostrato anche le sue enormi capacità di ricezione: 8 palloni guadagnati e record stagionale

La Lazio, oltre alla prestazione sensazionale di Immobile, gongola anche per quella del Mago di Siviglia.

Luis Alberto ha dimostrato di avere una grande capacità nella smarcatura e tanta qualità nel farsi trovare sempre libero quando i compagni avevano bisogno di scaricare il pallone: con 8 palloni guadagnati nella trequarti avversaria, il numero dieci conquista il record stagionale per questa particolare statistica, come riportato da Lazio Page. Anche quando non fa gli assist, Magic Luis è sempre a disposizione della squadra pronto a conquistare il pallone e manovrare l’azione offensiva dei suoi.

In #LazioSamp Luis Alberto ha guadagnato 8 palloni nella trequarti avversaria: è il primato stagionale Ball recoveries attacking third ▪️8

Luis Alberto vs Samp ▪️7

Correa vs Inter

Lulic vs Atalanta

Cataldi vs Atalanta

Luis Alberto vs Napoli#LazioSampdoria @10_luisalberto — Lazio Page (@laziopage) January 18, 2020