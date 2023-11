La Lazio si prepara ad affrontare la Salernitana tra le mura dello Stadio Arechi, mossa a sorpresa del granata Dia in Nazionale

Ultimi giorni d’attesa e poi sarà finalmente il turno della tanto attesa sfida tra Salernitana e Lazio. I due club scenderanno in campo tra le mura dello Stadio Arechi sabato 25 novembre alle ore 15. Osservato speciale, come sempre quando gioca il club campano, il temibile bomber Dia.

Quasi a sorpresa però, ecco proprio l’attaccante senegalese non è sceso in campo (nella giornata di ieri) con la sua Nazionale. Nel match con il Sudan Del Sud (vinto per altro per 4-0 dal Senegal) il ct Cissé non ha difatti schierato il gioiello della Salernitana. Probabile dunque un suo impegno martedì 21 con il Togo, a quattro giorni dalla partita contro gli uomini di Sarri.