Mancano 2 giorni alla sfida tra Lazio e Salernitana, match valido per la dodicesima giornata di campionato. Ecco come Sarri prepara la sfida

Mancano 2 giorni alla sfida tra Lazio e Salernitana, match valido per la dodicesima giornata di campionato.

Domenica toccherà a Hysaj e Marusic. In porta si rivedrà Reina, a centrocampo dipenderà dalle energie spese al Velodrome, le prove tattiche scatteranno domani pomeriggio durante la rifinitura. In attacco la speranza è che Immobile non risenta della fatica di ieri.