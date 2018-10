Lazio, fissata una partita amichevole per sabato: le info

La Lazio di Simone Inzaghi prosegue a lavorare nel quartier generale di Formello(CLICCA QUI per la notizia). I biancocelesti sfrutteranno queste due settimane di pausa per ricaricare le pile in vista del tour de force dei prossimi mesi, con la squadra che giocherà ogni tre giorni tra campionato ed Europa League. Per questa ragione il tecnico laziale, nella giornata di sabato, ha organizzato una amichevole alle 20.50. Avversaria la Primavera di mister Bonacina. Anche se mancheranno diversi giocatori, impegnati con le rispettive Nazionali, l’occasione è quella giusta per testare nuovi uomini in vista delle prossime sfide.