FORMELLO – Inzaghi senza i Nazionali: solo 13 calciatori a disposizione

Quest’oggi a Formello è andata in scena la consueta seduta di allenamento

I biancocelesti sono tornati ad allenarsi alle ore 15:30 circa, dopo ben due giorni di pausa. L’organico a disposizione di mister Inzaghi era molto ridotto a causa delle convocazioni Nazionali. Sono undici i calciatori chiamati dalle rispettive Selezioni: Bastos (Angola), Strakosha (Albania), Caceres (Uruguay), Marusic (Montenegro), Murgia (Italia U-21), Badelj (Croazia), Milinkovic (Serbia), Pedro Neto (Portogallo U-20), Berisha (Kosovo), Acerbi e Immobile (Italia). Sono tredici i ragazzi rimasti a Formello: Wallace, Luiz Felipe, Radu, Basta, Patric, Parolo, Lucas Leiva, Jordão, Cataldi, Lulic, Correa, Caicedo e Rossi. Questo gruppetto ridotto ha svolto lavoro propriocettivo, esercitazioni tecniche con il pallone e atletiche lungo la fascia.

ASSENTI – In campo non erano presenti ne Durmisi e ne Lukaku. L’ex Betis ne avrà per circa un mese mentre il belga sta ultimando il recupero. In campo non si è visto neanche Luis Alberto, che ultimamente sta svolgendo un lavoro differenziato insieme all’ex preparatore di Liverpool e Villarreal.