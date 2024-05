Lazio, obiettivo Europa League: la squadra di Tudor è vicinissima al traguardo. I dettagli sulle possibili combinazioni

Il pareggio di Monza ha spento la possibilità della Lazio di qualificarsi alla prossima Champions League. L’obiettivo adesso è quello di blindare l’Europa League. La nuova formula (girone unico a 36 squadre) permetterà a ogni squadra di giocare un minimo di otto partite. Più gare, più introiti, significativi in sede mercato.

La Lazio per giocare in Champions League per il secondo anno consecutivo avrebbe bisogno di una serie di combinazioni molto difficili da realizzare (nove punti nelle ultime tre e sperare in uno stop di Atalanta e Roma). Per l’Europa League invece potrebbero bastare anche solo 3 o 4 punti, anche se aritmeticamente sarebbero 7. La Fiorentina infatti, avendo una partita in meno da giocare contro l’Atalanta, potrebbe arrivare a quota 62. Se la squadra di Tudor portasse a casa 6 punti, sarebbe decisiva la differenza reti (i viola sono in vantaggio e gli scontri diretti sono pari). Come riportato da La Gazzetta dello Sport, già in caso di vittoria contro l’Empoli la Lazio potrebbe essere vicinissima al traguardo.