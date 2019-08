Lazio-Roma, Olimpico gremito: attese 50.000 presenze

Sale l’attesa per il derby della Capitale

E’ la partita più attesa di tutta la stagione, quest’anno ha aperto il nuovo campionato con il botto presentandosi già alla seconda giornata. Domenica Lazio e Roma si sfideranno nel derby della Capitale e si preannuncia un Olimpico gremito per il match. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti si viaggia sulle 50mila presenze: i biglietti venduti sono circa 22mila, equamente distribuiti tra le due tifoseria. A questi si devono aggiungere i 19 mila abbonati della Lazio che giocherà in casa.

Curva Nord e Distinti sono in esaurimento, dopo di che rimarranno posti liberi sono in Tevere e in Montemario. Oggi in Questura è previsto il consueto tavolo che precede ogni partita a rischio: saranno 1000 gli agenti impegnati domenica e 900 gli steward all’interno dello stadio.