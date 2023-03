Lazio-Roma, Mourinho prepara la mossa a sorpresa per battere Sarri. Ecco cosa ha in mente lo Special One

Come scrive il Corriere dello Sport per sorprendere la Lazio Mourinho alla vigilia del derby si è dedicato in particolare ai calci piazzati, per i quali l’assenza di Vecino potrebbe creare difficoltà ai piazzamenti difensivi di Sarri. Dybala e Pellegrini si sono esercitati a lungo.