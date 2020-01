Lazio, 14mila biancocelesti per il derby: continua la vendita dei tagliandi

Roma-Lazio, procede la vendita dei tagliandi: 14mila tifosi biancocelesti hanno staccato il biglietto per la gara, fino ad oggi

Ieri è stata annunciata l’apertura anche del secondo Distinto, in vista del derby della Capitale. I tifosi della Lazio hanno fatto registrare il tutto esaurito sia in Curva Nord che nei Distinti Nord Ovest, tanto da render necessario un altro settore. Come riporta il Corriere dello Sport, sono già circa 14mila i tifosi biancocelesti che hanno staccato il biglietto per il derby del 26 gennaio.

Buona la risposta del pubblico anche per la gara casalinga contro la Sampdoria: si va verso i 30.000 presenti.