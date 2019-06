Lazio-Roma, è già derby: Adekanye e Kluivert si incontrano ad Amsterdam – FOTO

Il neo acquisto della Lazio Bobby Adekanye, ha passato il sabato sera in compagnia dell’attaccante della Roma Justin Kluivert

La stagione deve ancora iniziare, ma Bobby Adekanye è già al lavoro. Nei giorni scorsi suoi suoi profili social sono apparsi dei video in cui si allenava duramente, in attesa della nuova sfida chiamata Lazio. Il suo acquisto verrà ufficializzato a giorni, è arrivato dal Liverpool a parametro 0.

INCONTRO – Nella giornata di ieri, Adekanye era in Olanda, precisamente ad Amsterdam, dove in serata ha incontrato il romanista Justin Kluivert. I due hanno giocato insieme nelle giovanili dell’Ajax e sono legati da un grande rapporto, come testimonia la frase di Adekanye per l’ex compagno: «E’ un piacere rivederti oggi fratello». Bobby e Justin quest’anno si rincontreranno spesso a Roma, città che li vedrà rivali ma pur sempre amici.