Lazio, oggi prende il via il ritiro in Germania: le date

Prende il via oggi, con il ritiro in Germania, la seconda parte della preparazione in casa Lazio. Dopo Auronzo di Cadore, la squadra biancoceleste continua a lavorare.

Come rivelato dal Corriere dello Sport, i capitolini dopo pranzo voleranno con destinazione Salisburgo, per poi raggiungere Grassau, dove resteranno fino al 30. cittadina dove Sarri ed i suoi rimarranno fino al 30. Doppie sedute quotidiane di lavoro per gli uomini di Sarri, che avranno anche due amichevoli contro Genoa e Qatar, rispettivamente il 27 e il 30.