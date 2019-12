Lazio, non c’è riposo per il Leone: Acerbi si allena anche in vacanza VIDEO

Lazio, Acerbi si allena anche in vacanza: mentre i suoi compagni hanno scelto mete esotiche, lui ha preferito la palestra

C’è chi è sotto il sole di Dubai e chi si gode le spiagge delle Maldive… le vacanze dei giocatori della Lazio procedono serenamente tra relax e divertimento. Ma c’è anche ci preferisce lavorare in palestra: dedizione e disciplina sono la parole d’ordine di Francesco Acerbi.

Il Leone della retroguardia biancoceleste non conosce riposo… e non solo in campo. Mentre tutti i compagni si riposano, il numero 33 è a lavoro: come lo stesso Ace ha fatto vedere su Instagram.