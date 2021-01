Lazio, rinnovi in ballo: il punto su Inzaghi, Immobile, Strakosha e Luiz Felipe

Oltre ad Acerbi ci sono altri rinnovi in bilico in casa Lazio: da Immobile ad Inzaghi ecco il punto della situazione

Francesco Acerbi è a un passo dal rinnovare con la Lazio ma oltre al Leone ci sono altri giocatori biancocelesti che aspettano di apporre la firma sul prolungamento di contratto con il club. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione.

Lotito ha in programma di chiudere il rinnovo con Acerbi e di celebrare la firma di Immobile. L’accordo con Ciro è datato agosto, fu annunciato verbalmente, mancava solo la firma fino al 2025 (con opzione al 2026), sarà diramato un comunicato. C’è attesa per la firma di Inzaghi (scadenza giugno 2021) dopo i disgelo e le aperture reciproche di fine dicembre. Aspettano una chiamata anche Strakosha, Luiz Felipe (c’è un accordo i base), Patric e Marusic, tutti in scadenza nel 2022 come Leiva e Reina (ma per loro due se ne parlerà più avanti). Parolo, Radu e Lulic sono in scadenza a giugno, i loro appuntamenti vengono fissati sempre a pochi mesi dal gong valutando rendimento, volontà, ambizioni e parametri.