News
Lazio, il ricordo della società per Felice Pulici nell`anniversario della sua scomparsa. Il messaggio
Lazio, la società ricorda Felice Pulici nell`anniversario della sua scomparsa il 16 dicembre 2018. Il messaggio del club
La Lazio rende omaggio a Felice Pulici nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 16 dicembre 2018. Ecco la nota del club:
NOTA CLUB – La S.S. Lazio ricorda Felice Pulici nell`anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 16 dicembre 2018.
Estremo difensore della Lazio dal 1972 al 1977, diventa Campione d’Italia nella stagione 1973/74. Nell’arco delle sue 195 presenze in maglia biancoceleste, Pulici rimase imbattuto per 606 minuti: nella storia capitolina, non hanno preso gol per più minuti solamente Marchegiani, Orsi e Provedel.
Terminata la carriera da calciatore, Pulici entrò a far parte anche dell’organigramma societario della Lazio svolgendo nel corso degli anni diversi ruoli all’interno del Club. Un laziale fervente che per anni ha rappresentato, in più vesti, l’anima e l’essenza della Società.
Felice Pulici, scomparso all’età di 73 anni, resterà nelle memorie storiche del tifo biancoceleste come il portiere del primo storico Scudetto. Maglia nera, numero uno sulle spalle. Senza guanti come nel calcio di un tempo. Per sempre con noi.
LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste
News
Lazio Cremonese, le probabili formazioni per la sfida di Serie A! ecco le possibili scelte di Sarri
Lazio Cremonese, le probabili formazioni per il match dell’Olimpico! Ecco le scelte del tecnico Maurizio Sarri Dopo l’impresa in nove...
La Lazio al Nasdaq, il club biancoceleste rende nota la sua presenza. Tutti i dettagli
La Lazio protagonista al Nasdaq: adesso è ufficiale la presenza del club biancoceleste, la nota del club La Lazio ha...
Lazio, la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica di Zaccagni: ecco quanto starà fuori, i dettagli
Lazio, adesso è ufficiale la decisione del Giudice Sportivo su Zaccagni dopo il rosso a Parma: ecco quanto starà fuori...