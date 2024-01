La Lazio ricorda Re Cecconi a 47 anni dalla sua scomparsa – FOTO

La Lazio, con un bellissimo post social, ha voluto ricordare Luciano Re Cecconi a 47 anni dalla sua tragica scomparsa

Giornata importante in casa Lazio non solo in vista della sfida di domani in Supercoppa Italiana contro l’Inter.

💙 47 anni fa ci lasciava Luciano Re Cecconi, il nostro 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜 𝐵𝑖𝑜𝑛𝑑𝑜 pic.twitter.com/qukBKmwcqV — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 18, 2024

Il club biancoceleste, sui propri profili social, ha ricordato Luciano Re Cecconi a 47 anni dalla sua tragica scomparsa.